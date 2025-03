PSG-Liverpool : y avait-il main de Núñez sur le but d’Elliott ?

À la loupe.

Le but de Harvey Elliott dans les derniers instants du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool mercredi dernier (0-1), continue de faire parler. Outre la cruauté de ce pion, conclusion d’une large domination parisienne et d’une faute d’Ibrahima Konaté sur Bradley Barcola qui aurait pu valoir un carton rouge au défenseur français, le début de l’action fait désormais débat. En effet, au moment de gagner son duel aérien avec Marquinhos et servir Elliott, Darwin Núñez se serait aidé de la main. Du moins à en croire certains angles de caméra.

Pourtant, la réalité est tout autre, comme le démontrent les images au ralenti de Canal+. Núñez a ainsi réceptionné le cuir de la cuisse et se l’est emmené de manière tout à fait licite. Dans le pire des cas, l’on dira que le ballon lui a effleuré la main, sans plus.

Il y avait-il main de Darwin Núñez sur le but de Liverpool face au PSG ? La réponse est non, la preuve en images ⬇️#PSGLIV | #UCL pic.twitter.com/NXjrLoKYiG — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 8, 2025

Amis parisien, c’est donc sur le terrain qu’il faudra gagner, et non derrière les caméras. Rendez-vous mardi prochain à Anfield, avec le même état d’esprit qu’à l’aller.

