Eric Roy ambitieux avant le déplacement de Brest au Sparta Prague

L’appétit vient en mangeant.

Déjà bien content d’être invité à la table des grands en Ligue des champions, le Stade brestois brille sur la scène européenne. Deux victoires, un nul face au Bayer Leverkusen et une ambition de plus en plus grande au moment de se déplacer sur la pelouse du Sparta Prague, ce mercredi soir. « On peut considérer que notre parcours est déjà réussi, quelque part. Beaucoup ne nous voyaient pas avec un zéro pointé mais en grande difficulté, en ayant du mal à exister dans cette Ligue des champions, a reconnu Eric Roy en conférence de presse. On garde cette pression, avec l’envie de continuer à performer. Quand on a des craintes, on est plus solidaires, on fait plus d’efforts et il faudra en faire car cette équipe va nous rentrer dedans. »

L’important, c’est de garder le rythme

Des Ty Zef qui commencent à avoir l’habitude de jouer régulièrement tous les trois jours, un véritable défi pour leur effectif. « Jouer les deux compétitions, ce n’est pas banal, pour nous. Cela entraîne une dépense psychologique et physique. Pour l’instant, on le vit assez bien, se satisfait encore Roy, qui espère faire un grand pas vers les barrages dès la mi-parcours de la phase de ligue. Paradoxalement, et c’est compliqué à comprendre, on vit moins bien les matches précédents la Ligue des champions mais j’ai la chance d’avoir un groupe qui me permet de changer sept, huit, neuf joueurs d’un match à l’autre. Car je possède un vrai groupe. »

Et il vit plutôt bien.

