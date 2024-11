Pronostic Bologne Monaco : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

Pour parier sans trop de pression sur l’affiche Bologne – Monaco, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL et de pouvoir récupérer votre mise directement sur votre compte bancaire ! Et nous on vous donne nos pronostics Bologne – Monaco.

100€ offerts en CASH pour parier sur nos pronostics Bologne Monaco !

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari !

Ce qui veut dire que si votre 1er pari de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel puisqu’en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Nos pronostics Bologne Monaco

► Le pari « Victoire Monaco » est coté à 2,50 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 250€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Embolo ou Akliouche buteur » est coté à 2,10 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Nul ou victoire Monaco et Moins de 2,5 buts » est coté à 2,25 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

Bologne n’a plus la recette

L’an passé, Bologne a été la surprise de la Serie A. Porté par le talent de Thiago Motta, la formation italienne a réussi à accrocher une place dans le Top 5, qui lui a permis de décrocher une place en Ligue des Champions. Dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, l’équipe désormais dirigée par l’ancien coach de la Fiorentina, Italiano, souffre puisqu’après avoir signé un nul contre le Shakhtar Donetsk (0-0), elle s’est inclinée face à deux clubs anglais contre Liverpool et Aston Villa (2-0 à chaque fois). Avec un seul point au compteur, Bologne est 29e et ne se qualifierait pas pour le prochain tour. Au niveau national, les partenaires de Dan Ndoye ne connaissent pas la même réussite que l’an passé puisqu’ils sont seulement en 9e position. Les Rossoblu ont profité de deux adversités modérées lors des 2 dernières journées pour se relancer en dominant Cagliari (0-2) et Lecce (1-0).

Monaco veut se racheter

De retour en Ligue des Champions, Monaco a parfaitement lancé sa campagne en signant une performance majuscule face au FC Barcelone (2-1). Ensuite, le club du Rocher a failli passer proche de la correctionnelle contre le Dynamo Zagreb (2-2), en revenant en toute fin de match. Bien plus entreprenants contre l’Etoile Rouge de Belgrade, Monaco a signé une très belle victoire face aux Serbes (5-1). Grâce à ces prestations, l’ASM est en 4e position et ferait un grand pas vers la qualification en cas de succès ce mardi. En Ligue 1, les hommes d’Adi Hütter ont très bien débuté avant de subir deux revers consécutifs face à Nice dans le derby et surtout à domicile face au promu angevin. Contre le Gym, Monaco a payé cash l’expulsion de Vanderson, tandis que les joueurs de la Principauté ont tout simplement manqué le rendez-vous face au SCO. Ce mardi, les Monégasques vont vouloir se racheter de ces derniers faux-pas pour relancer une dynamique avant la trêve internationale.

Quelques absents à Bologne, Monaco sans Balogun ni Zakaria

Pour aborder cette rencontre, Italiano déplore les absences des Pobega mais aussi celle de l’important Ferguson. De son côté, l’international suisse Aebischer est incertain. Au niveau des joueurs à surveiller, on retrouve l’ancien ailier niçois Dan Ndoye, percutant sur son côté, tandis que Dallinga cherche toujours à marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Le capitaine Orsolini et Castro sont également des menaces plus importantes pour la défense monégasque. Adi Hütter fait face à moins d’incertitudes puisque certes Zakaria, Balogun et Salisu sont absent, mais il dispose tout de même d’un effectif compétitif pour disputer cette rencontre, notamment sur le plan offensif. En l’absence de l’international américain, Embolo devrait être titularisé sur le front de l’attaque. Il devrait être épaulé par les virevoltants Minamino, Akliouche et Ben Seghir.

Les compositions probables pour ce Bologne – Monaco :

Bologne : Skorupski – Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis – Fabbian, Freuler, Urbanski – Orsolini, Dallinga, Ndoye.

Monaco : Majecki – Vanderson, Kehrer, Singo, Caio Henrique – , Camara – Minamino, Akliouche, Ben Seghir – Embolo

Monaco en mode européen face à Bologne

Battu lors des 2 dernières journées de Ligue 1, Monaco arrive déterminé à relever la tête lors de ce déplacement à Bologne, qui n’est pas au niveau de sa saison dernière après avoir perdu son entraîneur Thiago Motta et pas mal de joueurs. Depuis l’entame de saison, les Monégasques ont toujours répondu présents en Coupe d’Europe et doivent désormais confirmer en déplacement face à une équipe italienne qui n’a toujours pas trouvé le chemin des filets. Avec ses feu follets en attaque, l’ASM devrait prendre 3 points importants dans la botte italienne. Le Suisse Embolo a retrouvé le chemin des buts ces dernières semaines, marquant 2 fois lors des 3 derniers matchs, quand Akliouche n’en finit pas de surprendre.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Bologne Monaco détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Angers sans gêne à Monaco