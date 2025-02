Indice UEFA : la France a encore un peu de marge

Le vrai feuilleton préféré des Français (enfin, de certains).

Ce n’était pas la semaine rêvée pour le football français, en coulisses comme sur la scène européenne. La Ligue 1 a perdu deux représentants en Ligue des champions, avec Monaco et Brest, et ne peut plus compter que sur trois clubs (le PSG, Lille et l’OL) pour ramener des points à l’indice UEFA.

La belle semaine des Pays-Bas

Pendant ce temps-là, les concurrents que sont les Pays-Bas et le Portugal ont fêté de belles victoires. Les Néerlandais peuvent se réjouir d’avoir quatre équipes encore en lice : le PSV et Feyenoord ont signé de belles surprises contre la Juventus et le Milan en C1 ; l’Ajax et l’AZ Alkmaar seront eux en huitièmes de C3.

Pas d’inquiétude, encore, pour la France à l’indice UEFA qui reste devant (70,022 points) avec un petit matelas sur les Pays-Bas (66,650) et une avance confortable sur le Portugal (62,066). Les Portugais réalisent cependant une belle saison jusque-là (16,050), quand Français (14,857) et Néerlandais (14,750) restent dans les mêmes eaux.

Il s’agirait quand même de ne pas se retrouver avec zéro club qualifié en quarts de finale dans trois semaines : il y a un quatrième ticket pour la C1 en jeu.

