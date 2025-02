Indice UEFA : la France perd du terrain

La gueule de bois après une soirée difficile.

L’élimination complètement folle de l’AS Monaco à Lisbonne (3-3) est un très mauvais coup pour l’indice UEFA français. D’abord parce que le club du Rocher est peut-être sorti plus tôt que prévu, dès les barrages de la Ligue des champions, mais aussi parce que c’est une équipe portugaise, l’un des principaux concurrents de la France au classement continental, qui en profite.

Une avance qui fond doucement

Un peu plus tôt dans la soirée de mardi, le Feyenoord s’était défait de l’AC Milan (1-1) et avait ainsi rapporté de précieux points aux Pays-Bas, autre rival de l’Hexagone. Avec seulement 0,143 point supplémentaire, la France voit son avance fondre car les Pays-Bas en glanent 0,416 et le Portugal 0,5. Avec un club éliminé et un deuxième qui suivra forcément ce mercredi à la suite de la rencontre entre le PSG et Brest, la Ligue 1 reste cinquième avec 69,379 points, contre 65,566 pour l’Eredivisie et 61,866 pour la Liga Portugal.

Les deux pays ont, en plus, davantage de clubs encore en lice dans les compétitions européennes. L’Ajax, le PSV, l’AZ Alkmaar et Twente accompagnent le Feyenoord, tandis que Benfica est suivi par le Sporting, le FC Porto et Guimaraes. La Ligue 1 va devoir compter sur Lille, Lyon et, sûrement, Paris pour s’en sortir.

Après tout, est-ce que Monaco est vraiment en France ?

Adi Hütter : « Ce que j’ai vu ce soir me rend très fier »