Pronostic Girona Real Sociedad : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Girona – Real Sociedad : gare au perdant

Girona le sait, elle a paradoxalement perdu gros le jour où elle s’est qualifiée pour la plus prestigieuse des compétitions européennes (Ligue des champions) puisque ses joueurs les plus « valuables » sur le marché sont partis pour des belles sommes que le club catalan ne pouvait pas se permettre de refuser. On pense évidemment à Dovbyk, à Aleix Garcia, à Savio ou encore Couto. À l’image du FC Séville, les Blanquivermells se retrouvent en reconstruction sur une année de compétition européenne majeure et d’une attente de confirmation en championnat. Pour le moment, le temps d’adaptation se passe assez mal avec trois victoires au compteur seulement en l’espace de dix matchs de championnat et de 2 défaites en C1 : au bout du temps réglementaire face au Paris SG au Parc des Princes (1-0) et pour la réception du Feyenoord (2-3). En prime, l’infirmerie du club local se remplie semaine après semaine. Toutefois, pour redonner du baume aux cœurs catalans, Girona, juste avant la trêve, a mis un terme à une piteuse série de sept matchs toutes compétitions confondues sans victoire en battant Bilbao à la maison (2-1).

De l’autre côté du pré, on retrouve une équipe basque de la Real Sociedad littéralement désabusée par ses résultats… Seulement une victoire à domicile toutes compétitions confondues pour la venue d’un club également mal en point, Valence (3-0). Pire encore, les pensionnaires de la Reale Arena n’ont remporté que deux petits matchs en Liga, soit un bilan tout aussi cataclysmique que Girona. Bloquée en 2e partie de tableau, la Real jouait la Ligue des champions l’an passé, et se coltine cette année la Ligue Europa qu’elle a démarrée par un partage des points à Nice (1-1) et un revers à la maison pour la venue d’Anderlecht (1-2). Contrairement aux Catalans, les Basques se retrouvent pratiquement au complet si on excepte l’absence majeure de l’ancien rennais Hamari Traoré (latéral droit titulaire), mais les pertes estivales de Mikel Merino (Arsenal) et de Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ont fait énormément de mal. Par ailleurs, avant la trêve internationale, les partenaires de Mikel Oyarzabal se sont accrochés avec l’Atlético (1-1). Entre deux équipes dans le mal, notamment offensivement, un match serré est possible et avec moins de 3 buts comme lors des 5 premiers déplacements de la Real cette saison.

