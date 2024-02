Pronostic Girona Real Sociedad : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Girona – Sociedad : duel entre deux équipes en forme

Cette folle équipe de Gérone est toujours à la course pour le titre avec le leader, le Real Madrid, puisque seulement 2 points les séparent des Merengue désormais leaders après leur match en retard remporté jeudi. Toujours invaincus en championnat depuis leur seule défaite de la saison justement contre les Madrilènes, les invités surprise ont récemment collé une manita à Séville (5-1) et battu le Celta Vigo à l’extérieur (0-1). Pas d’absence majeure a priori, mais on notera la présence des joueurs clé de l’effectif, notamment l’ailier Savio (5 buts, 7 passes), le latéral Couto (1 but, 6 passes), ou encore l’attaquant prolifique Dovbyk (14 buts, 5 passes) qui a inscrit un triplé contre Séville.

Il faudra tout de même se méfier de la Real Sociedad qui est qualifiée pour les phases finales le C1, et qui est toujours bien placée pour aller une nouvelle voir chercher l’Europe en fin de saison. Malgré quelques erreurs de parcours qui leur coûtent des points, les Basques restent difficile à manier, notamment lors de leurs derniers matchs avec une série de 4 matchs sans défaite, dont 3 victoires. Là aussi c’est du costaud niveau effectif avec des garçons comme Zubimendi au milieu (4 buts), des Becker, Sadiq, André Silva, Oyarzabal et Kubo en attaque, même si ce dernier va manquer la rencontre, toujours à la Coupe d’Asie avec sa sélection. Un match ouvert est attendu entre deux équipes au bon potentiel offensif.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

