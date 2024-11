La honte de Julien Stéphan après la déroute de Rennes

Il y a 28 ans, son père, Guy, ramassait 7-0 à Auxerre avec l’OL. C’est de famille.

Nettement battu, voire humilié par l’AJ Auxerre ce dimanche en Bourgogne (4-0), le Stade rennais est en crise. Et Julien Stéphan, son entraîneur, a bien vu la prestation cataclysmique de son équipe. « Il y a un sentiment de honte qui nous anime. Je crois que dans ces moments-là, il faut s’excuser auprès de certaines personnes : le propriétaire, les supporters, ceux qui suivent le club parce que c’est une prestation indigne », a-t-il d’abord affirmé en conférence de presse après le revers. En entrant un peu plus dans les détails, il a déploré le premier acte, où il n’y a rien eu « dans l’utilisation du ballon, pas de dynamisme, pas assez de choses dans l’intensité, dans les duels ».

« On a fait trois changements à la mi-temps, on aurait pu faire beaucoup plus si le règlement nous l’avait permis », a-t-il également glissé. Forcément, avec cette déroute, son poste est menacé. Avant même que la question ne lui soit posée, il a promis : « J’ai de l’énergie pour continuer, pour me battre, pour tout mettre en œuvre pour faire progresser cette équipe. » S’il assume que la performance de ce dimanche est « une production d’une équipe de bas de tableau », il a également insisté sur le fait qu’il y avait eu un « décalage » entre son plan de jeu et l’exécution de celui-ci.

Jocelyn Gourvennec a déjà refait son CV.

Auxerre coule Rennes