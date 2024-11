Auxerre-Rennes : un policier blessé après une échauffourée avec des supporters

AT le Lundi 04 Novembre à 09:05 Article modifié le Lundi 04 Novembre à 09:56

La pire version du supportérisme.

Environ une heure avant que les Auxerrois infligent une fessée à Rennes ce dimanche (4-0), une rixe entre les supporters bretons et les forces de l’ordre a éclaté aux abords du stade de l’Abbé-Deschamps. Les policiers ont contré la dizaine de supporters rennais en utilisant des gaz lacrymogènes pour les disperser, d’après les informations de L’Yonne républicaine.

Lors de l’affrontement, un policier est tombé au sol et a été blessé, ajoute le journal après la rencontre. Au total, trois suspects ont été arrêtés. « Si les faits sont avérés, ce genre de comportements inacceptables mérite la plus exemplaire des sanctions, ajoute Bruno Retailleau sur son compte X, affirmant son soutien aux « policiers mobilisés chaque week-end pour sécuriser des matchs qui ne devraient être rien d’autre que du sport et qui voient des sauvages se déchaîner sans état d’âme ».

Aujourd’hui, à Auxerre, un policier a été frappé alors qu’il était pris à parti par des supporters rennais. Trois suspects ont été arrêtés. Si les fais sont avérés, ce genre de comportements inacceptables mérite la plus exemplaire des sanctions. Soutien à nos policiers mobilisés… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 3, 2024

Entre eux et Julien Stéphan, ça en fait du monde à virer à Rennes prochainement.

