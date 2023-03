Auxerre et Rennes restent muets

Auxerre 0-0 Rennes

Il aura donc fallu attendre 97 rencontres pour assister au premier 0-0 sous l’ère Bruno Genesio au Stade rennais.

Auxerre et Rennes sont restés muets (0-0), ce qui permet au premier de sortir provisoirement de la zone rouge et au second de sécuriser sa 5e place ce week-end. Cela n’a pas été un grand match de Ligue 1 à l’Abbé-Deschamps, où les Bretons ont timidement essayé de prendre le contrôle des débats, avant de disparaître en étant à côté de leurs pompes dans tous les domaines. Les locaux auraient dû en profiter en première période, mais la reprise de Gauthier Hein a trouvé la barre de Steve Mandanda. Incapables d’aligner trois passes dans le camp adverse, les Bretons ont souffert, puis soufflé en voyant les Auxerrois ne pas cadrer et Christopher Wooh éviter le pire en surgissant devant Jubal dans la surface. Il y a bien eu une tête désespérée de Benjamin Bourigeaud et une tentative au-dessus de Gaëtan Perrin, mais tout cela ne méritait sans doute pas mieux qu’un 0-0 à la pause.

Pour retrouver une autre équipe au retour des vestiaires, Bruno Genesio a lancé Flavien Tait et Birger Meling à la place d’Arnaud Kalimuendo et Djed Spence, tous les deux malades et victimes d’un virus qui a circulé cette semaine chez les Rouge et Noir, ce qui peut expliquer des choses, mais pas tout non plus. Les visiteurs ont alors retrouvé des couleurs en se montrant plus dangereux, Baptiste Santamaria, Amine Gouiri et Lovro Majer prenant leur chance et Tait voyant son tir repoussé par la défense auxerroise après le premier bon mouvement rennais. En face, Perrin a gâché, et Isak Touré a envoyé une tête au-dessus, laissant les tribunes s’impatienter. Si le SRFC a pu se réjouir du retour du capitaine Hamari Traoré pour la dernière demi-heure, c’est un autre entrant, Nuno Da Costa, qui a failli faire chavirer le stade d’un enroulé non cadré. Le dernier frisson dans une fin de match hachée et sans inspiration, laissant les deux équipes ramener un point chacune pour leurs missions respectives.

Après un 3-3 vendredi soir, il fallait bien que les choses s’équilibrent.

Auxerre (5-2-3) : Radu – Zedadka, Raveloson, Jubal, I. Touré, Mensah – Massengo, B. Touré – Hein (Sinayoko, 85e), Niang (74e), Perrin (Dembélé, 74e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

Rennes (4-4-2) : Mandanda – Spence (Meling, 46e), Wooh, Theate, Truffert (Traoré, 74e) – Bourigeaud (Do Marcolino, 83e), Santamaria, Majer, Toko Ekambi (Salah, 74e) – Gouiri, Kalimuendo (Tait, 46e). Entraîneur : Bruno Genesio.

