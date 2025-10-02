S’abonner au mag
  • International
  • Israël

Gianni Infantino : « La FIFA ne peut résoudre les problèmes géopolitiques »

TM
Partager
2
Gianni Infantino : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>La FIFA ne peut résoudre les problèmes géopolitiques<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Quel courage !

Alors que plusieurs actions ont été menées ces dernières jours pour appeler à la suspension d’Israël dans les compétitions internationales suite à la situation géopolitique à Gaza, Gianni Infantino a pris la parole ce jeudi à Zurich en ouverture du conseil de la FIFA : « La FIFA ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques mais elle peut et doit promouvoir le football à travers le monde en exploitant ses valeurs unificatrices, éducatives, culturelles et humanitaires. »

Aucune mention au sujet d’Israël ou du boycott

Le dirigeant italo-suisse ne s’est pas arrêté là puisqu’il a assuré que ses « pensées vont à celles et ceux qui souffrent des nombreux conflits qui sévissent un peu partout dans le monde » avant de rappeler dans un communiqué que « le pouvoir du football » était de « réunir les gens dans un monde divisé » en offrant « un message de paix et d’unité ».  Jamais dans ce discours Infantino n’a fait allusion à Israël ou n’a répondu aux différentes demandes sur la suspension de cette sélection. Pour rappel, trois experts indépendants de l’ONU ont demandé la semaine dernière à la FIFA comme à l’UEFA de suspendre Israël, faisant valoir le « génocide » à Gaza et estimant que « les instances sportives ne doivent pas fermer les yeux sur les graves violations des droits humains ».

Donnez-lui directement le prix Nobel de la paix.

La présence d'Israël aux JO, une décision clivante

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!