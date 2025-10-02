Gianni Infantino : « La FIFA ne peut résoudre les problèmes géopolitiques »

Quel courage !

Alors que plusieurs actions ont été menées ces dernières jours pour appeler à la suspension d’Israël dans les compétitions internationales suite à la situation géopolitique à Gaza, Gianni Infantino a pris la parole ce jeudi à Zurich en ouverture du conseil de la FIFA : « La FIFA ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques mais elle peut et doit promouvoir le football à travers le monde en exploitant ses valeurs unificatrices, éducatives, culturelles et humanitaires. »

Aucune mention au sujet d’Israël ou du boycott

Le dirigeant italo-suisse ne s’est pas arrêté là puisqu’il a assuré que ses « pensées vont à celles et ceux qui souffrent des nombreux conflits qui sévissent un peu partout dans le monde » avant de rappeler dans un communiqué que « le pouvoir du football » était de « réunir les gens dans un monde divisé » en offrant « un message de paix et d’unité ». Jamais dans ce discours Infantino n’a fait allusion à Israël ou n’a répondu aux différentes demandes sur la suspension de cette sélection. Pour rappel, trois experts indépendants de l’ONU ont demandé la semaine dernière à la FIFA comme à l’UEFA de suspendre Israël, faisant valoir le « génocide » à Gaza et estimant que « les instances sportives ne doivent pas fermer les yeux sur les graves violations des droits humains ».

