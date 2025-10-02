Les Lyonnais ont décidé de partager leurs primes avec les employés du club

Les Gones vivent bien.

Avec un début de saison canon Avec 15 points pris sur 18 et un statut de coleader du championnat, Corentin Tolisso et sa bande vivent un début de saison idyllique. Une belle cohésion qui peut aussi trouver sa source lors des soirées Loups-Garous de Thiercelieux ou des paris entre coéquipiers pour savoir qui lavera les crampons.

Tout le monde va croquer

Dernière preuve en date : les cadres sont même allés voir la direction pour revoir une ligne du contrat concernant les fameuses primes. Selon L’Équipe, les Lyonnais ont décidé de reverser une partie de leurs primes aux employés du club qui gravitent autour du groupe pro : les kinés, les analystes vidéo, les intendants… et bien sûr les cuisiniers. Une décision inédite à l’OL. « Ça donne une énergie commune énorme. Tout le monde est désormais concerné par les victoires, les joueurs pensent à nous et ça donne envie de se dépouiller toute la semaine », confirme l’un des bénéficiaires.

Le nouveau maire de Lyon aura au moins un problème de moins à gérer.

