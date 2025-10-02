S’abonner au mag
  • France
  • Lyon

Les Lyonnais ont décidé de partager leurs primes avec les employés du club

SF
Les Lyonnais ont décidé de partager leurs primes avec les employés du club

Les Gones vivent bien.

Avec un début de saison canon Avec 15 points pris sur 18 et un statut de coleader du championnat, Corentin Tolisso et sa bande vivent un début de saison idyllique. Une belle cohésion qui peut aussi trouver sa source lors des soirées Loups-Garous de Thiercelieux ou des paris entre coéquipiers pour savoir qui lavera les crampons.

Tout le monde va croquer

Dernière preuve en date : les cadres sont même allés voir la direction pour revoir une ligne du contrat concernant les fameuses primes. Selon L’Équipe, les Lyonnais ont décidé de reverser une partie de leurs primes aux employés du club qui gravitent autour du groupe pro : les kinés, les analystes vidéo, les intendants… et bien sûr les cuisiniers. Une décision inédite à l’OL. « Ça donne une énergie commune énorme. Tout le monde est désormais concerné par les victoires, les joueurs pensent à nous et ça donne envie de se dépouiller toute la semaine », confirme l’un des bénéficiaires.

Le nouveau maire de Lyon aura au moins un problème de moins à gérer.

OL : la signature Paulo Fonseca

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez Monaco-Manchester City (2-2)
Revivez Monaco-Manchester City (2-2)

Revivez Monaco-Manchester City (2-2)

Revivez Monaco-Manchester City (2-2)
12
Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)
Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)

Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)

Revivez la victoire du PSG à Barcelone (1-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!