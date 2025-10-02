S’abonner au mag
La FIFA songe à des coups d’envoi plus tardifs pour le Mondial 2026

La FIFA songe à des coups d’envoi plus tardifs pour le Mondial 2026

Vos nuits blanches auront enfin une bonne excuse.

Selon Sky Sports, la FIFA envisage de décaler certains coups d’envoi de matchs de la Coupe du monde 2026 au-delà de minuit, heure française. En cause, les chaleurs suffocantes de l’été nord-américain, déjà pointées du doigt lors du dernier Mondial des clubs, quand Enzo Fernández s’était plaint de vertiges ou que Luis Enrique avait pesté contre des matchs disputés en plein cagnard. Un malaise partagé aussi par des spectateurs, dénonçant des conditions dangereuses et de nombreux malaises en tribunes.

Prévue entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, la compétition devait initialement proposer des horaires « TV-friendly » pour l’Europe : 18 heures, 21 heures, minuit et 3 heures. Sauf que ces créneaux correspondent souvent au zénith local.

Victor Montagliani, président de la CONCACAF, assure que la FIFA « apprendra » de cet épisode et négocie avec les diffuseurs européens. Certaines villes équipées de stades climatisés, comme Atlanta ou Dallas, pourraient accueillir des rencontres en journée. Mais la grille télé du Vieux Continent risque de plonger dans les nuits les plus profondes.

Pour les fans européens, ce sera l’occasion de redécouvrir le combo café noir sans sucre + match du Mondial à 2 heures du matin. Même si c’est pour un France-Ouzbékistan sans enjeu.

