Ange Postecoglou, 23 jours et déjà un triste record à Nottingham Forest

Comment faire pire ?

Après le limogeage de Nuno Espirito Santo, les supporters de Nottingham Forest pensaient avoir trouvé leur sauveur en la personne d’Ange Postecoglou. L’Australien, vainqueur de la Ligue Europa avec le loser ultime Tottenham, est arrivé pour relancer une équipe qui tournait très bien la saison dernière. Mais les choses se gâtent à la suite de la défaite face à Midtjylland ce jeudi soir en Ligue Europa.

Le pire départ depuis 100 ans

Selon Opta, Postecoglou réalise le pire début de mandat à Forest depuis 100 ans : 6 matchs, 4 défaites et 2 matchs nuls, et une 17e place au classement en Premier League. Assez pour que les supporters chantent le traditionnel « You’re getting sacked in the morning ». Une bonne ambiance avant le déplacement à Newcastle ce week-end.

100 - Ange Postecoglou has become the first permanent Nottingham Forest manager for 100 years to fail to win any of his first six games in charge of the club (D2 L4), since John Baynes failed to win any of his first seven games in August/September 1925. Mate. pic.twitter.com/DjI3Jd4BRT — OptaJoe (@OptaJoe) October 2, 2025

Pour rassurer les supporters de Forest, Tottenham aussi avait fini 17e la saison dernière, pour finalement remporter une Coupe d’Europe.

