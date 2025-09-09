Ange Postecoglou devrait être le nouvel entraîneur de Nottingham Forest

Ça court à Forest

Ce mardi matin, les dirigeants de Nottingham ont décidé de virer Nuno Espírito Santo, leur coach portugais, dans une relative surprise (mais pas tant que ça non plus). L’homme avait pourtant terminé 7e la saison dernière et squatté le podium de Premier League une bonne partie de l’année. Un petit exploit pour Forest, mais pas un argument pour les dirigeants.

Et pour le remplacer ? Ange Postecoglou. L’Australien viré de Tottenham il y a quelques mois, serait prêt à débarquer dans l’East Midlands, selon les médias britanniques. Pas sûr que virer un coach qui finit 7e pour embaucher celui qui a plafonné à la 17e place soit le move le plus rationnel de la saison. Mais bon, Forest veut « viser des titres », paraît-il.

Le rebond après une saison ratée à Tottenham

Ange, lui, garde la punchline prête : « Je gagne toujours la deuxième année. » Reste à voir si la première ne vire pas au carnage. Parce que finir avec le pire total de défaites parmi les non-relégables, comme l’an passé, ça n’a rien d’un argument pour garder son bureau à Wilford Lane.

Selon The Athletic, Postecoglou arrive avec une partie de son ancien staff. Il était aussi dans quelques rumeurs estivales, du côté d’Al Hilal ou même pour succéder à Thomas Frank à Brentford.

Finalement, c’est Nottingham qui s’y colle.

Nottingham se débarrasse de son héros Nuno Espiríto Santo