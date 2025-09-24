Les supporters de Nottingham Forest bloqués par une cafetière en feu

Ils vont arriver carbo.

C’est enfin le grand retour de Nottingham Forest en compétition européenne, et ce, pour le premier match depuis 30 ans. Ce mercredi soir, les champions d’Europe 1979 et 1980 ont rendez-vous à Séville pour affronter le Real Betis à 21 heures. Mais avant même de poser le pied en Espagne, les supporters anglais ont été confrontés à un obstacle inattendu… une cafetière en feu à l’aéroport de Stansted, à Londres. L’incendie, qui a provoqué d’importantes fumées dans le hall des départs, a entraîné la fermeture temporaire de certaines zones et retardé de nombreux vols.

2.5 hours queuing at Stansted for our flight to Malaga only to be turned away at the gate. Currently on the train to Gatwick and have rebooked the 11.50 to Faro arriving at 14.50.. any chance anyone has 3 spare seats driving to Seville? We are not missing this game!! @NFFC #nffc pic.twitter.com/NbY8nBQL2n — Taylor Hursthouse (@tay_hursthouse) September 24, 2025

Place à l’improvisation

Joe Hollman, fan des Forest, raconte à la BBC : « Nous pensions avoir largement le temps. Nous étions arrivés à 3 heures du matin après un départ de Nottingham à minuit. Tout se passait bien… jusqu’à ce que l’enfer se déchaîne. Nous avons été évacués, coincés dans le hall, et quand nous avons enfin atteint la porte d’embarquement, l’avion était déjà parti. »

Face à la situation, de nombreux supporters ont dû modifier leur réservation pour espérer prendre un vol plus tard dans la journée. « L’un de nos amis a été retenu par la sécurité et ne pourra pas venir, il va rater le match », confie Hollman. Aucun blessé n’est à déplorer, et les autorités ont rapidement maîtrisé l’incendie.

Maintenant, sans café, il faut tenir le coup.

Nuno Espirito Santo, des racines sans ailes