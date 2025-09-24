S’abonner au mag
  • C3
  • J1
  • Betis-Nottingham

Les supporters de Nottingham Forest bloqués par une cafetière en feu

SF
Les supporters de Nottingham Forest bloqués par une cafetière en feu

Ils vont arriver carbo.

C’est enfin le grand retour de Nottingham Forest en compétition européenne, et ce, pour le premier match depuis 30 ans. Ce mercredi soir, les champions d’Europe 1979 et 1980 ont rendez-vous à Séville pour affronter le Real Betis à 21 heures. Mais avant même de poser le pied en Espagne, les supporters anglais ont été confrontés à un obstacle inattendu… une cafetière en feu à l’aéroport de Stansted, à Londres. L’incendie, qui a provoqué d’importantes fumées dans le hall des départs, a entraîné la fermeture temporaire de certaines zones et retardé de nombreux vols.

Place à l’improvisation

Joe Hollman, fan des Forest, raconte à la BBC : « Nous pensions avoir largement le temps. Nous étions arrivés à 3 heures du matin après un départ de Nottingham à minuit. Tout se passait bien… jusqu’à ce que l’enfer se déchaîne. Nous avons été évacués, coincés dans le hall, et quand nous avons enfin atteint la porte d’embarquement, l’avion était déjà parti. »

Face à la situation, de nombreux supporters ont dû modifier leur réservation pour espérer prendre un vol plus tard dans la journée. « L’un de nos amis a été retenu par la sécurité et ne pourra pas venir, il va rater le match », confie Hollman. Aucun blessé n’est à déplorer, et les autorités ont rapidement maîtrisé l’incendie.

Maintenant, sans café, il faut tenir le coup.

Nuno Espirito Santo, des racines sans ailes

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé mérite-t-il son Ballon d'or ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
81
89

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!