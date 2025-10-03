Un ancien gardien de Nancy sera jugé en décembre pour viol aggravé

L’affaire avait débuté en 2019.

Ce vendredi, le quotidien L’Est républicain annonce que Baptiste Valette, ancien gardien de l’AS Nancy-Lorraine et actuellement sous contrat avec le RC Grasse en National 2, sera jugé du 1er au 3 décembre prochain pour viol aggravé. Le procès aura lieu devant la cour criminelle départementale de Meurthe-et-Moselle.

Baptiste Valette est accusé de « viol par personne en état d’ivresse manifeste ». En 2019, après avoir rencontré une jeune femme âgée de 18 ans dans une boîte de nuit de la Place Stanislas, il lui aurait imposé, en état d’ébriété, plusieurs pénétrations vaginales et anales. Le gardien, aujourd’hui âgé de 33 ans, ne nie pas les faits mais assure que ceux-ci étaient « consentis ».

Malgré la révélation des faits présumés peu après leur déroulement, Baptiste Valette, alors âgé de 27 ans, avait été réintégré dans l’effectif nancéien, avant de continuer sa carrière à Sochaux, puis au SO Cholet, avant de signer à Grasse lors du dernier mercato.

Il encourt une peine de 20 ans de prison.

