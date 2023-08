Mercato : le FC Sochaux tient sa première recrue

La saison peut enfin commencer.

Les déboires du FC Sochaux-Montbéliard avec la DNCG ont fait flirter le club avec le dépôt de bilan durant tout été. Le retour de Jean-Claude Plessis et Pierre Wantiez à la tête des Lionceaux leur a finalement permis d’intégrer le championnat de National contre toute attente. À dix jours de la fin du marché des transferts, Sochaux a enfin pu officialiser sa première recrue en la personne de Baptiste Valette (30 ans) au poste de gardien. Un renfort de poids – pour remplacer l’historique gardien Maxence Prévot parti à Louvain – qui a été particulièrement salué par les supporters sur les réseaux sociaux. Soupçonné de viol en 2019 (sans que cela n’ait de suite), Baptiste Valette a gardé les buts de Nancy et Cholet depuis sa mise en examen.

🚨🆕 Baptiste Valette est officiellement sochalien ! 🦁 Le gardien de but, âgé de 30 ans et qui compte près de 130 matches en professionnel, s’est engagé jusqu’en juin 2025. 👋 Bienvenue, Baptiste ! #MercatoFCSM 📋 https://t.co/UW9ApuMDoX pic.twitter.com/n1pDezLw1H — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) August 21, 2023

Reste à savoir si l’effectif sera assez compétitif pour éviter le piège des six descentes, puisque la majorité des joueurs ont fait leurs valises alors que le destin du club était particulièrement flou. Baptiste Valette vient donc renforcer un groupe où se côtoient surtout des jeunes du centre de formation en plus de Tony Mauricio et Jodel Dossou, habitués aux joutes professionnelles. D’après France 3 Bourgogne-Franche-Comté, cinq autres joueurs devraient suivre.

Un nouveau compte à rebours est lancé.