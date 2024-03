National : Villefranche se relance, Sochaux miraculé

La région lyonnaise ne sait pas sur quel pied danser.

Le FC Villefranche Beaujolais a enfin pris des points et mis fin à sa série de cinq défaites consécutives. Ce mardi, du côté d’Avranches, les hommes d’Alain Pochat, revenu dans la semaine pour remplacer Romain Revelli, se sont aisément imposés (1-3). Grâce à Idrissa Ba, auteur d’un doublé, et Moura Louzif, les Caladois sortent de la zone rouge et remontent à la 12e place de National. Dans ce championnat où tout est possible, ils comptent bien mettre la pression sur les équipes de première partie de tableau.

Huitième avec quatre points d’avance, Sochaux peut justement sentir le souffle du FCVB sur sa nuque. Les Lionceaux ont tout de même réussi à arracher un point sur la pelouse de GOAL FC (2-2) après avoir été menés de deux buts à la pause. En profitant du penalty raté par Chafik Abbas, les Sochaliens sont revenus au score en seulement deux minutes par Kévin Hoggas (SP 52e) et Diego Michel (54e). De quoi pousser un gros ouf de soulagement pour l’équipe qui ne compte qu’une seule victoire sur les neuf dernières rencontres de National. Les Lyonnais restent relégables, à deux points du maintien.

La route est encore longue, pour tout le monde.

