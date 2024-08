National : Concarneau et Sochaux déjà en tête

Spoiler : les Girondins de Bordeaux n’ont pas gagné.

Le championnat de National reprenait ses droits ce vendredi, et le spectacle n’a pas été au rendez-vous dès la première journée. Pour ceux qui ont préféré la plateforme de la FFF à DAZN pour la Ligue 1, il fallait se brancher sur la rencontre entre Rouen et Nancy (2-2) dans laquelle les buts ont été les plus nombreux. Pas suffisant pour prendre la place de leader que devront se partager Concarneau, de retour dans le championnat après une année en Ligue 2 avec une victoire face à Paris 13 Atletico (2-0), et Sochaux, qui a dû se contenter d’un penalty et d’un but contre son camp pour venir à bout de Quevilly-Rouen (2-0).

Le FC Aubagne a subi la loi de Valenciennes (1-0) pour le premier match de troisième division de son histoire. L’US Boulogne, elle, fait son grand retour avec une belle victoire sur la pelouse de Châteauroux (0-1), tandis que Bourg-en-Bresse, également promu, s’est offert Dijon à l’extérieur (0-1). Nîmes a perdu à domicile face à Orléans (1-2) et démarre mal une saison qui peut être très longue.

Même s’il n’y a plus que deux petites relégations cette année.

Nîmes 1-2 Orléans

Buts : Abdeldjelil (11e) pour les Crocos // El Khoumisti (74e), Khoux (85e) pour l’USO

Valenciennes 1-0 Aubagne

But : Venema (69e)

Rouen 2-2 Nancy

Buts : Abdelmoula (34e), Mbock (35e) pour les Normands // Touré (13e), Bouabdelli (78e) pour l’ASNL

Concarneau 2-0 Paris 13

Buts : Séry (SP 41e), Injai (48e)

Sochaux 2-0 Quevilly-Rouen

Buts : Gnanduillet (SP 51e), Njiké (CSC 87e)

Dijon 0-1 Bourg-en-Bresse

But : Labissiere (62e)

Expulsion : Sylla pour le DFCO

Châteauroux 0- 1 Boulogne

But : Bultel (57e)

Gaétan Weissbeck file à Chypre