Martigues freiné, Le Mans et Bourg respirent 

Martigues piégé au fond du Puy.

Le leader est passé par toutes les émotions sur le terrain du Puy-en-Velay. D’abord frustré par un penalty et un but refusés, puis un autre penalty concédé en fin de premier acte de Mohamed Ben Fredj (45e, 1-0), Martigues a égalisé dès la reprise par Oualid Orinel (1-1, 58e). Mais après avoir frappé le poteau, Ottman Dadoune (2-1 70e) a réussi à remettre les Ponots en tête, croyant tenir trois précieux points dans la quête du maintien. Même réduit à dix, le leader s’est arraché pour égaliser par Mehdi Baaloudj à la toute fin de rencontre (2-2, 90e+3) et ainsi obtenir un point lui assurant de rester sur le trône de National jusqu’à la fin de cette 27e journée.

Juste au-dessus de la zone rouge, Le Mans a pris un bon bol d’air en s’imposant ce vendredi soir. Les Sarthois ont remporté le derby des Pays de la Loire face à Cholet. C’est le meilleur buteur du championnat, Armand Gnanduillet, qui a montré la voie en plantant son douzième pion de la saison très tôt dans la partie sur un centre de Noa Cervantes (1-0, 6e). Le passeur est ensuite devenu buteur en fin de rencontre pour entériner le succès pour assurer le succès (2-0, 73e). Bourg a eu bien plus de mal à se défaire d’Avranches. Si la domination a été totale en première période et récompensée par l’ouverture du score d’Ilyes Najim (1-0, 8e), Goduine Koyalipu (1-1, 58e) a logiquement égalisé en seconde période pour les Normands. Il a fallu une tête de Leandro Morante (2-1, 86e), et un sauvetage de leur gardien en toute fin de match pour sortir les Burgiens de la zone rouge.

C’est au fond de cette zone rouge qu’a eu lieu la rencontre la plus spectaculaire de ce vendredi soir entre la lanterne rouge Bastia Borgo et le Stade Briochin. Un match à ne pas perdre remporté par les Bretons, pourtant menés par deux fois sur des buts de Mustapha Sangaré (1-0, 34e) et Gaetan Missi Mezu (2-1, 53e) auxquels Hicham Benkaid a répondu par un doublé (2-2, 49e et 59e). Cela avant qu’un but arraché par Aimeric Gomis ne redonne un espoir de maintien à des Briochins qui ont un peu plus enterré les Corses (2-3, 83e).

Attention aux représailles.

Le Puy 2-2 Martigues

Buts : Mohamed Ben Fredj (45e, sp), Ottman Dadoune (70e)– Oualid Orinel (58e), Mehdi Baaloudj (90e+3)

Expulsion : Foued Kadir (90e) à Martigues

Le Mans 2-0 Cholet

Buts : Armand Gnanduillet (6e) & Noa Cervantes (73e)

Bourg en Bresse 2-1 Avranches

Buts : Ilyes Najim (8e), Leandro Morante (86e) – Goduine Koyalipu (58e)

Bastia-Borgo 2-3 Stade briochin

Buts : Mustapha Sangaré (34e) & Gaetan Missi Mezu (53e) – Hicham Benkaid (49e, 59e), Aimeric Gomis (83e)

Martigues en patron contre Le Mans