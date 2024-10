En National, les quatre premiers restent aux quatre premières places

Les écarts ne se creusent pas du tout.

Si les voitures électriques représentent 15% du parc automobile en France, les équipes de National restent en mode diesel. Cinq petits buts étaient inscrits à la mi-temps, avant que la soirée s’agite, et ne finisse sans 0-0. Résultats, des changements de partout au classement, et un championnat des plus serrés. Quatre points séparent les huit premiers, et cinq unités tiennent les neuf derniers.

En Rouge et Blanc

Boulogne est la seule équipe du top 4 à avoir trébuché. Le promu s’incline pour la première fois de la saison, défait à Aubagne à cause d’un doublé de son nueve Steven Nsimba et d’un but en fin de match de Cyril Khetir (3-0), et se fait chiper la première place par Nancy, vainqueur tardif de Bourg-en-Bresse à domicile (1-0) grâce à Brandon Bokangu (81e).

Les Rouge et Blanc de Pablo Correa sont talonnés par d’autres Rouge et Blanc. Valenciennes, grâce à son irrésistible Nigérian Mathias Oyewusi, croyait à la place de dauphin, mais n’a pas su disposer de Villefranche, lanterne rouge ce vendredi soir (2-2). Le meilleur buteur du championnat a marqué son sixième but de la saison sur penalty (1-0, 9e), avant qu’Idrissa Ba ne l’imite, également sur péno (1-1, 29e). Flamarion croyait écrire le nouveau tome de la belle saison valenciennoise (2-1, 53e), mais Antoine Valerio est passé par là dans le temps additionnel (2-2, 90e), servi par l’éternel Kévin Fortuné. Un petit bijou du pied gauche pour le premier but en National de Valerio.

Antoine Valério se souviendra longtemps de son premier but en National. Le bijou du gauche du milieu Caladois permet au @FCVB_officiel d'aller chercher l'égalisation à Valenciennes. 2️⃣ – 2️⃣ I 90e Suivez le match en direct sur https://t.co/xUfX5btFzv #NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/nzFm65CGwx — Championnat National (@NationalFFF) October 4, 2024

La deuxième place ira donc à Concarneau, invaincu à domicile cette saison. La quasi-intégralité de la longue action de l’ouverture du score de Maxime Etuin s’est déroulée côté droit breton, le long de la tribune inexistante du stade Guy-Piriou. Dommage, mais le mouvement était bien construit, clos par un centre à ras de terre de Baptiste Mouazan pour Maxime Etuin (1-0, 4e). Ce dernier a eu la même occasion 15 minutes plus tard, cette fois de volée. Moizan aurait pu doubler la mise, mais son magnifique coup franc a trouvé la barre transversale de Hillel Konaté, qui faisait son retour dans les buts castelroussins ce soir. Après une petite crainte et le retour de Châteauroux sur penalty (1-1, 78e), les hommes de Stéphane Rossi ont appuyé sur l’accélérateur en fin de match, grâce à une belle volée de Stanislas Kielt (2-1, 81e), puis Gabriel Tutu, servi par Kielt (3-1, 90e + 2). Les joueurs de la ville du ministre des Sports Gil Avérous peuvent s’inquiéter. Ils sont 15es ce vendredi soir, et la pire défense de National.

L'@USConcarneau et Maxime Etuin n'ont pas traîné pour ouvrir la marque dès la 4e minute de jeu. 1️⃣ – 0️⃣ I 4e Suivez le match en direct sur https://t.co/xUfX5btFzv #NationalFFF#FFFTV pic.twitter.com/lM9K9YMURv — Championnat National (@NationalFFF) October 4, 2024

Nîmes et Sochaux, en historiques, et Orléans et Dijon, en équipes de la diagonale du vide, sont restés sur des matchs nuls (1-1). Les deux premiers n’ont pas voulu se lâcher la grappe, et la fin de match fut animée : un rouge côté nîmois, et un péno pour égaliser côté sochalien. Armand Gnanduillet, buteur des Lionceaux, a dû se rappeler le temps où il jouait à Blackpool, Leyton Orient ou Chesterfield : un terrain pourri, des fautes, et du suspens.

En somme, tout ce qu’il a manqué à Quevilly Rouen Métropole et au Paris 13 Atletico pour passer une excellente soirée. Celle-ci s’est close au stade Pelé grâce à un Fortuné. Pas Kévin, passeur ce soir à Villefranche, mais Yassin, ancien international jeune avec l’équipe de France. Les deux n’ont pas de lien de parenté.

Le National, c’est toujours plus cool à suivre que la Ligue des nations.

Aubagne 3-0 Boulogne

Buts : Nsimba (16e et 33e) et Khetir (88e) pour Aubagne

Concarneau 3-1 Châteauroux

Buts : Etuin (4e), Kielt (81e) et Tutu pour la ville Bleue // Diallo (78e, S.P.) pour la Berri

Nancy 1-0 Bourg-en-Bresse

But : Bokangu (81e) pour l’ASNL

Nîmes 1-1 Sochaux

Buts : Picouleau (67e) pour les Crocos // Gnanduillet (90e +3) pour les Lionceaux.

Expulsion : Camara (90e +2) pour les Crocos

Orléans 1-1 Dijon

Buts : Sila (81e) pour les locaux // Vargas-Ríos (57e) pour le DFCO

Paris 13 Atl. 0-1 Quevilly Rouen Métropole

But : Fortuné (65e) pour QRM

Valenciennes 2-2 Villefranche

Buts : Oyewusi (9e, S.P.) et Flamarion (53e) pour les Nordistes // Ba (29e, S.P.) et Valerio (90e) pour Villefranche.

