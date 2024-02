Pronostic Le Puy Rennes : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Coupe de France

Rennes sort le Petit Poucet, le Puy en Velay

Le Puy en Velay, club de National 2, est le Petit Poucet de la compétition en atteignant le stade des quarts de finale. Ce jeudi, le public ponot poussera son équipe pour qu’elle se hisse dans le dernier carré. Pour cela, le Puy va devoir rééditer ses performances des tours précédents face à des équipes qui évoluaient en Ligue 2, Dunkerque et Laval. Face aux Mayennais, les hommes de Dief ont réalisé un très bon match avec un Jules Meyer, en feu auteur d’un doublé. Dans son championnat, le Puy est actuellement en 2e position avec un seul point de retard sur Aubagne. Le week-end dernier, les Ponots ont dominé Alés avec des buts de Pays et Fournel. Ce jeudi, le Puy fera face à son plus gros challenge en Coupe de France, avec une première Ligue 1, Rennes.

Evidemment, le stade Rennais se présente comme le grand favori de ce quart de finale. La formation bretonne est en plus sur une excellente dynamique comme elle l’a démontré au Parc des Princes le week-end dernier en accrochant le nul face au PSG (1-1). Avant cela, les hommes de Julian Stephan avaient remporté leurs 6 matchs précédents de L1. A la faveur de cette excellente série, Rennes conserve ses chances de monter sur le podium puisqu’il accuse 6 points de retard sur Monaco, 3e. Eliminé de l’Europa League jeudi dernier par Milan, le club breton a fait de la Ligue 1 et surtout de cette coupe de France une priorité. Aux tours précédents, les Rouge et Noir avaient battu Guingamp, Marseille et Sochaux. Pour affronter le Puy, Stephan peut compter sur des hommes en forme puisque les Gouiri, Bourigeaud, Terrier ou Kalimuendo ont tous trouvé le chemin des buts ces dernières semaines. Largement au-dessus du Puy, Rennes ne devrait pas connaitre de problème pour passer ce cap des quarts de finale.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

