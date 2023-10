Le but à la Bergkamp d’un joueur de Cholet !

Le genre de but qu’on a rêvé 10 000 fois d’inscrire.

Sommes-nous revenus sur la pelouse de Saint James’ Park, le 2 mars 2002 ? Non, nous sommes bien le 7 octobre 2023, au stade Jean-Bouin de Paris. Loin d’Arsenal et de la Premier League, Cholet et le National 1 nous ont rappelé le légendaire but de Dennis Bergkamp face à Newcastle. Contre Versailles, ce samedi, Yankuba Jarju n’a pu que réduire la marque en fin de match, ne pouvant empêcher la défaite des Choletais face à Versailles (3-2). Mais l’attaquant gambien s’est mué en buteur néerlandais le temps d’un contrôle, faisant passer Thibault Jaques pour Níkos Dabízas, avant d’envoyer un pointard au fond des filets.

Le but extraordinaire de Yankuba Jarju ! Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/1wb8oZqRGt — Championnat National (@NationalFFF) October 7, 2023

Une merveille qui ne sert à rien. Mais une merveille quand même.

