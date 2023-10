Sochaux sort de la zone rouge, Versailles lève la malédiction de Jean-Bouin

Sochaux 2-1 Avranches

Buts : Daho (18e, 73e) // Kerouedan (26e)

Daho les cœurs !

Après trois matchs sans victoire, Sochaux s’est remis la tête à l’endroit contre Avranches (2-1). Anthony Beuve a repoussé la frappe d’Alex Daho (15e), mais l’attaquant des Lionceaux a pris sa revanche d’une frappe croisée du gauche au bout d’un joli mouvement collectif (1-0, 18e). Les Normands ont fait preuve d’efficacité et vite recollé grâce à la vista de Sekou Fofana, qui a débordé son vis-à-vis pour servir Alan Kerouedan sur un plateau (1-1, 26e). Pas aidé par les sorties de Dany Jean et Sekou Fofana sur blessure en première période, Avranches a peiné à sortir la tête de l’eau. Beuve a été sauvé par la barre (39e) et alors que Bonal commençait à s’impatienter, les 9700 supporters présents dans le stade ont pu exulter en voyant le centre de Kevin Hoggas repris de volée par Daho (2-1, 73e). Les Lionceaux ont continué de pousser, mais Beuve a sauvé la mise (76e) et Kerouedan a sauvé sur la ligne (84e). Qu’importe : Sochaux gagne pour la première fois de la saison à Bonal et s’extirpe de la zone rouge, en passant devant sa victime du soir.

À la tienne Daho.

Le doublé d'Alex Daho pour le FC Sochaux Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/vGU8mkBxw4 — Championnat National (@NationalFFF) October 7, 2023

Versailles 3-2 Cholet

Buts : Baaloudj (28e, 63e), Bangoura (85e) // Abdeldjelil (10e), Jarju (89e)

C’est Versailles ici !

En quête de sa première victoire « à domicile », Versailles a vaincu le signe indien à Jean-Bouin en disposant de Cholet (3-2). Les visiteurs ont tout donné pour que la malédiction continue de suivre le club des Yvelines, et ils ont parfaitement démarré : à la réception d’un centre d’Alexandre Gameiro au deuxième poteau, Oussama Abdeldjelil a devancé son défenseur pour ouvrir les hostilités (0-1, 10e). Les Versaillais sont revenus grâce à Mehdi Baaloudj, servi par Melih Altikulac (1-1, 28e). Très en vue, Baaloudj a frôlé la base du montant en déviant le centre de Jeremain Lens (43e), avant de donner l’avantage à sa formation en enchaînant un superbe contrôle pied droit et un tir imparable du gauche (2-1, 63e). Dans le money time, Djibril Bangoura a puni l’audace du gardien Ousmane Ba, qui a tenté un contrôle de la poitrine à 35 mètres de sa cage (3-1, 85e). Yankuba Jarju a relancé la fin de match en enrhumant Thibaut Jacques et en fusillant le portier (3-2, 89e). Le cinquième pion du co-meilleur buteur du championnat ne suffira pas : Cholet repart bredouille et reste seizième, en position de relégable. Versailles revient de son côté à deux points du podium.

Royal.

