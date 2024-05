D1 Arkéma : première défaite pour Lyon, Reims en play-offs

Un match de trop.

Lors de l’ultime journée de D1 Arkéma, l’Olympique lyonnais a chuté : à Bordeaux (onzième), le leader du championnat a perdu son premier match de la saison dans la compétition. De son côté, Reims (quatrième) s’est qualifié pour les play-offs grâce à sa victoire devant le Paris Saint-Germain (deuxième) combinée à la défaite de Fleury (cinquième) contre Montpellier (sixième).

Quand les joueuses de Reims apprennent en direct leur qualification pour les play-offs de D1 Arkema après la défaite de Fleury face à Montpellier 👀#D1Arkema pic.twitter.com/xp79aWcmsd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 8, 2024

Pendant ce temps-là, Le Havre (neuvième) à dominé Guingamp (dixième) à l’extérieur dans une rencontre à sept buts tandis que Saint-Étienne (septième) et Lille (dernier) se sont quittés sur un nul. Enfin, le Paris FC (troisième) s’est incliné à domicile et sur la plus courte des marges contre Dijon (huitième).

Du spectacle, pour oublier les mauvaises nouvelles.