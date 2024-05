En Irlande, un supporter a trouvé la recette magique pour déconcentrer un joueur adverse !

À Longford, on ne gagne pas beaucoup mais on s’amuse, au moins.

Modeste pensionnaire de deuxième division irlandaise, le club de Longford n’a pas eu beaucoup de succès à se mettre sous la dent jusque-là (2 victoires en 16 journées, et une neuvième place sur dix au classement). Alors on se débrouille comme on peut pour faire passer la pilule, et un supporter (ou peut-être un employé du club, à en croire le polo qu’il porte aux couleurs de l’équipe) a trouvé le moyen de divertir le public. Sur un corner adverse, botté par un joueur d’Athlone ce samedi (1-1 finalement), le petit rigolo est venu donner de bons coups de trompette dans l’oreille du tireur, logiquement déconcentré, alors que les spectateurs se sont bien fendu la poire.

Les supporters ont du talent.