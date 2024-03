Jake O’Brien convoqué avec l’Irlande pour la première fois

Qui a dit que la Ligue 1 ne s’exportait pas à l’international ?

Belle surprise du côté de Lyon depuis le début de la saison, Jake O’Brien a été convoqué pour la toute première fois de sa carrière avec l’Irlande. Le solide défenseur des Gones pourrait donc faire ses débuts internationaux face à la Belgique le 23 mars ou la Suisse le 26, au sein d’une sélection qui ne participera pas à l’Euro, cet été en Allemagne.

𝗠𝗡𝗧 𝗦𝗤𝗨𝗔𝗗 𝗔𝗡𝗡𝗢𝗨𝗡𝗖𝗘𝗗 🇮🇪

John O'Shea names a 26-man squad for 🇧🇪 &🇨🇭

▪️ Szmodics in ▪️ First call-ups for O'Brien & Azaz ▪️ Coleman, Brady, Obafemi & O'Dowda return

Exciting squad for our March double-header 💚

23/03 | 🇮🇪🆚🇧🇪 26/03 | 🇮🇪🆚🇨🇭 pic.twitter.com/ftkGCywyiw

