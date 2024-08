La Ligue 1 moins chère au Royaume-Uni qu’en France

Tous en Angleterre !

Les droits TV de la Ligue 1 continuent de faire parler, même outre-Manche. La LFP vient de remettre de l’huile sur le feu en annonçant, ce vendredi, la mise en place d’un pass Ligue 1 à 11,80 euros par mois… mais uniquement pour le Royaume-Uni et l’Irlande. Un pass qui permet de voir 100 % de la Ligue 1 et d’avoir accès à du contenu exclusif avec des reportages sur les joueurs iconiques ayant joué en Ligue 1 ou encore au sujet des rivalités entre les clubs français.

The Ligue 1 Pass : Your New Home for Ligue 1 McDonald’s in the UK & Ireland! 🇬🇧🇮🇪

Watch 100% of Ligue 1 McDonald’s matches and tons of exclusive content now 👉https://t.co/XBsgNjbmy1 pic.twitter.com/otVihB7tkT

— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) August 23, 2024