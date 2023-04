Euro : Les trois candidats pour 2028 et 2032 sont connus

La Turquie, le Raymond Poulidor des dépôts de candidatures.

Les Allemands accueilleront l’Euro 2024 sur leurs terres, on le sait, mais deux dossiers ont été présentés pour organiser l’édition suivante en 2028. Le premier vient des îles Britanniques, avec une candidature conjointe entre le Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Irlande du Nord et Pays de Galles) et l’Irlande. Le second dossier, comme souvent, est celui de la Turquie.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için hazırladığı adaylık dosyasını UEFA’ya sundu. Sekiz aylık bir hazırlık sürecinin ardından tamamlanan dosyalar, adaylık kuralları çerçevesinde dijital ortamdan UEFA’nın İsviçre’nin… pic.twitter.com/Lryp1YJuLn — TFF (@TFF_Org) April 12, 2023

Les dépôts de candidature devaient être remis jusqu’à ce mercredi. Les Turcs sont candidats depuis 2008 mais leur dossier a été retoqué à chaque fois. Cette fois-ci, il en ont proposé un second pour 2032. Une seconde candidature qui fera face à celle de l’Italie, tandis que la Russie, intéressée, a été exclue de la course. Verdict en octobre prochain.

Les Italiens seront qualifiés, au moins.

