L’ubuesque situation des Anglaises et des Écossaises avant le début de la Ligue des nations féminine

Enfin de l’intérêt pour la Ligue des nations !

Les championnes d’Europe et vice-championnes du monde anglaises peuvent trembler. En effet, comme l’a soulevé The Athletic, de leurs performances, dépendra la participation de la Team Great Britain aux Jeux olympiques, puisque les joueuses de Sarina Wiegman sont la nation référente de la Grande-Bretagne pour se qualifier. Autrefois décernés grâce à la Coupe du monde, les tickets d’entrée au plus grand événement sportif du monde ont changé de voie d’attribution, celle-ci passant dorénavant par la toute neuve Ligue des nations, dont les deux finalistes iront aux JO, la France étant qualifiée au titre de pays organisateur. Sauf que les Lionesses en se qualifiant, qualifieraient donc aussi l’Écosse, le pays de Galles et de l’Irlande du Nord, des nations qui jouent à leurs côtés au sein de l’équipe de Grande-Bretagne. Tout autant qu’elles les élimineraient en n’atteignant pas la finale de la compétition.

Mais là où le bât blesse, c’est que l’Angleterre se retrouve dans la même poule que l’Écosse en Ligue des nations. Un conflit d’intérêt étonnant, et un peu gênant. Car les joueuses écossaises se retrouvent désormais entre deux eaux. Elles n’ont ainsi pas intérêt à voir l’Angleterre perdre, puisqu’elles y verraient leurs chances de participer aux Jeux s’envoler, mais elles n’ont pas vraiment d’intérêt non plus à sacrifier leur compétition, au profit d’une autre, où la sélection sera composée dans son immense majorité de joueuses anglaises. En effet, seules Caroline Weir et Kim Little, déjà présentes en 2021, ou peut-être Erin Cuthbert peuvent légitimement prétendre à une place dans cette sélection. Une carotte qui perd donc une partie de son attrait. Surtout que ce système d’équipe de Grande-Bretagne n’a semble-t-il jamais fait l’unanimité, l’équipe de Grande-Bretagne ne participant pas aux Jeux de 1996 à 2012 et en 2016, encore moins dans un pays récemment enclin à quitter le Royaume-Uni.

Déjà les premiers problèmes d’organisation des JO…

