Un joueur écossais atteint d’un cancer va jouer un match de Coupe

La belle histoire du week-end.

Le match entre les deux équipes de D4 de Threave Rovers et Stranraer en Scottish Cup est prévu ce vendredi soir, mais on sait déjà que ce sera Charlie Watson l’homme de la rencontre. Le joueur écossais de 19 ans, atteint d’un cancer de stade 4, sera malgré tout sur la pelouse, avec l’envie de qualifier Threave pour le troisième tour.

Il avait déjà marqué au premier tour

« J’ai un tempérament à ne pas gamberger. Je fais tout simplement les choses que j’ai en tête de faire », explique le principal intéressé à la BBC. Une leçon de vie de la part de celui « qui n’a jamais loupé un entraînement », selon les dires de son entraîneur, Danny Dunglinson. « En le voyant si actif sur le terrain, on a du mal à croire que Charlie vit une si terrible maladie. Pendant les matchs, il ne paraît jamais en difficulté et semble même aller mieux. » Au premier tour, il avait même inscrit le dernier but de son équipe (6-1).

La BBC écossaise ne s’est pas trompée : elle diffusera la rencontre en direct !

