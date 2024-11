Harry Kane agacé par les joueurs qui zappent la sélection

Real captain.

En bon capitaine, Harry Kane regrette que la sélection ne soit pas la priorité de certains joueurs. Pour le buteur du Bayern, les absents ont esquivé les rencontres de Ligue des nations, ce qui ne devrait pas arriver « quelle que soit la situation du club » dans lequel ils évoluent.

« C’est dommage (…) Si je dois être honnête, je n’aime pas beaucoup ça. Je pense que l’Angleterre passe avant tout. L’Angleterre est la chose la plus importante quand vous êtes footballeurs professionnels, tranche l’ancien canonnier de Tottenham dans une interview pour la télévision anglaise. C’est une période difficile de la saison et peut-être que certains en profitent un peu. »

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 'It's been taken advantage of, I don't like it!'

💬 Harry Kane ahead of England's Nations League clash with Greece tomorrow

🗣️ @GabrielClarke05 pic.twitter.com/weboym5qrG

— ITV Football (@itvfootball) November 13, 2024