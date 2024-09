Pronostic Irlande Angleterre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

L’Angleterre s’impose dans le derby face à l’Irlande

L’Irlande a raté tous les derniers grands rendez-vous internationaux depuis l’Euro 2016. Ces résultats sont plutôt décevants mais logiques car l’Irlande manque de talent. Récemment, la fédération a confié l’équipe à Heimir Hallgrimsson, l’ancien sélectionneur de l’Islande, qui avait su qualifier sa sélection à l’Euro 2016 et à la Coupe du monde de football 2018 avec Lars Lagerbäck. Ce dernier doit permettre à son équipe de se qualifier pour le prochain Mondial, en bâtissant une équipe compétitive. Pour ce rassemblement, le nouveau sélectionneur a appelé les cadres que sont le portier Kelleher, le capitaine Coleman, les défenseurs Doherty, Brady et Collins. Sur le plan offensif, la sélection irlandaise a quelques éléments prometteurs qui doivent cependant confirmer comme Parrott, Ferguson ou Obafemi.

Si l’Angleterre est une des meilleures nations actuelles, elle n’arrive pas à transformer ça en trophées. Symbole de ce manque de réussite, Gareth Southgate a quitté son poste et est pour le moment remplacé par Lee Carsley avant la nomination éventuelle d’un sélectionneur définitif. Pour sa 1re liste, l’ancien entraîneur des Espoirs anglais a dû faire avec la retraite internationale de Trippier et fait face à une cascade de blessés puisque Bellingham, Watkins, Foden, Palmer ont déclaré forfait. Parmi les nouvelles têtes convoquées, on retrouve notamment le Lillois Angel Gomes, Levi Colwill ou Livramento. De plus, Kane, Saka, Bowen, Rice ou Eze sont toujours présents. Non sélectionné par Southgate, Grealish a lui aussi été rappelé par Carsley. Pas spécialement brillant lors du dernier Euro, l’Angleterre s’est tout de même hissée en finale de l’Euro où elle s’est logiquement inclinée face à l’Espagne. Déterminés à repartir sur un nouveau cycle, les Three Lions devraient prendre le dessus sur une Irlande sur le déclin.

