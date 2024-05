Le but fou de Moises Caicedo avec Chelsea

Pourquoi s’emmerder à s’approcher des buts quand on peut marquer de 45 mètres ?

C’est évidemment la réponse qu’a apporté Moises Caicedo, l’ancien milieu de terrain de Brighton aujourd’hui à Chelsea, face aux Cherries de Bournemouth ce dimanche après-midi à Stamford Bridge. Suite à un ballon en profondeur pour Raheem Sterling bien intercepté loin de sa cage par Neto, l’international équatorien a profité d’un mauvais renvoi plein axe du portier brésilien pour expédier un missile directement dans les filets des visiteurs.

OH LE BUT DU MILIEU DE TERRAIN DE MOISES CAICEDO !!! #CHEBOU | #PremierLeague pic.twitter.com/KvKRgWBHr6 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 19, 2024

Une jolie façon d’ouvrir le score, qui rappelle un petit peu le but mythique d’un certain Dejan Stankovic avec l’Inter face au Schalke 04 de Manuel Neuer en avril 2011. À la différence près que cette année-là, l’international serbe des Nerazzurri avait réalisé ce bijou sans contrôle, de volée, et en Ligue des champions. Foutue nostalgie.