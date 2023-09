Neutralisé par Bournemouth, Chelsea garde son rythme d’escargot

Bournemouth 0-0 Chelsea

L’argent ne fait pas le bonheur, épisode 351.

Au ralenti depuis le début de la saison, Chelsea a une nouvelle fois péché dans l’efficacité sur la pelouse de Bournemouth ce dimanche (0-0). Les meilleures occasions sont pourtant à mettre au crédit des Blues. Nicolas Jackson a trouvé le poteau à l’entrée de la zone de vérité (13e), et Raheem Sterling la barre sur coup franc. Le ballon a alors rebondi sur la ligne, sans la franchir totalement. Levi Colwill a suivi et marqué dans la foulée, mais en position de hors-jeu (50e). Neto a aussi fait le boulot en stoppant la frappe du capitaine Conor Gallagher (33e) et la reprise sans contrôle de Cole Palmer (85e).

Les Cherries ont encaissé, sans tomber, et ont réussi à rendre les coups. Sur un coup franc joué rapidement, Ryan Christie a intelligemment centré au deuxième poteau pour Dango Ouattara, qui a buté sur Robert Sánchez à bout portant (18e). Les locaux ont joué crânement leur chance, à l’image de Justin Kluivert, pas loin d’obtenir un penalty en se faisant faucher par Axel Disasi à la limite de la surface (76e). Le Néerlandais a mis le feu dans la défense londonienne, à l’image d’un centre qui a échappé de peu à Dominic Solanke et James Tavernier (73e). Big Dom aurait pu enfin libérer le Vitality Stadium dans le money time si Sánchez n’avait pas laissé traîner son pied pour repousser sa tentative (80e). Bournemouth attendra encore avant de décrocher sa première victoire cette saison, malgré une copie intéressante. De son côté, Chelsea reste dans le brouillard, à une bien triste quatorzième place, avec cinq points en cinq matchs.

Même Manchester United est devant, c’est dire…

Bournemouth (4-2-3-1) : Neto – Aarons, Zabaryi, Kelly, Kerkez (Senesi, 74e) – Christie, Cook – Tavernier (Sinisterra, 74e), Billing, Ouattara (Kluivert, 64e) – Solanke. Entraîneur : Andoni Iraola.

Chelsea (4-2-3-1) : Sánchez – Colwill (Chilwell, 81e), Disasi, Silva, Gusto – Ugochukwu, Gallagher – Mudryk (Palmer, 63e), Fernández (Maatsen, 81e), Sterling – Jackson. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

