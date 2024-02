17e match sans défaite pour Manchester City, qui s’impose à Bournemouth

Bournemouth 0-1 Manchester City

But : Foden (24e)

Erling Haaland n’a pas marqué, mais Manchester City oui.

Bien que son avant-centre titularisé en pointe soit resté muet, le champion en titre de Premier League a réussi à s’imposer à Bournemouth lors de la 26e journée du championnat anglais. Grâce à une réalisation de Phil Foden inscrite au cœur de la première période, le Britannique de 23 ans se trouvant au rebond d’une tentative du Norvégien, les Skyblues ont en effet glané une victoire importante sur la plus courte des marges : ce succès leur permet de revenir à un petit point de Liverpool, leader du classement.

Mais ce ne fut pas facile, pour les visiteurs. Si ces derniers ont dominé les débats avant la pause, les Cherries ont poussé durant le second acte pour égaliser. Sauf que Dango Ouattara ou Enes Ünal ont loupé le cadre, que Rúben Dias a effectué un sauvetage sur sa ligne devant Marcus Tavernier et qu’Ederson a évité un but de la tête de Dominic Solanke sur corner. Suffisant pour que le dauphin des Reds poursuive sa série d’invincibilité, atteignant désormais 17 matchs sans défaite toutes compétitions confondues.

Le retour du rouleau compresseur, en somme.