Pronostic West Ham Bournemouth : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

West Ham se défait de Bournemouth

Vainqueur de la Conference League l’an passé, West Ham s’est qualifié pour les 8es de finale de l’Europa League. Le club londonien a en revanche subi une désillusion en se faisant sortir de la FA Cup par Bristol. Après avoir brillamment remporté ses 3 derniers matchs de championnat en 2023 face à Wolverhampton, Manchester United et Arsenal, les Hammers ont signé deux nuls en 2024 face à Brighton (0-0) et contre la lanterne rouge Sheffield United (2-2). Lors de cette rencontre, la formation londonienne semblait bien partie pour s’imposer mais a concédé un penalty dans les arrêts de jeu. De plus, les Hammers ont perdu Coufal, expulsé lors de ce match. Sixième de PL, West Ham est heureux de retrouver Kudus, de retour de la CAN à la suite de l’élimination du Ghana. L’ancien de l’Ajax avait été très bon lors des derniers mois avec West Ham (4 buts sur les 5 derniers matchs, doublé pendant la CAN).

En face, Bournemouth est solidement installé dans le ventre mou de la Premier League. Avec 25 points, les Cherries comptent une dizaine de points de plus que le premier relégable. De plus, les partenaires de Solanke doivent affronter Luton dans un match en retard qui pourrait leur permettre d’accroitre leur avance. Pour son dernier match de PL, Bournemouth a coulé à domicile face à l’efficacité de Liverpool (4-0). En revanche, les Cherries se sont tranquillement qualifiés pour le prochain tour de FA Cup en surclassant Swansea (5-0) en inscrivant tous les buts lors de la 1re période. Au prochain tour, Bournemouth affrontera Leicester. Déterminé à décrocher son 1er succès en 2024, West Ham pourrait prendre le dessus sur une coriace équipe de Bournemouth

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

