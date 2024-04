À Bournemouth, Manchester United cale encore

Bournemouth 2-2 MU

Buts : Solanke (16e) & J. Kluivert (36e) pour les Cherries // B. Fernandes (31e & 65e S.P.) pour les Red Devils

Manchester United ne sait plus gagner des matchs.

Après un nul à Brentford (1-1), après une défaite à Stamford Bridge (4-3), après un point pris contre Liverpool (2-2), MU (7e) a été contraint de partager les points, ce samedi sur la pelouse de Bournemouth (2-2), enchaînant une quatrième rencontre sans gouter au succès.

Et les Red Devils peuvent même heureux de s’en sortir sur un score de parité, au vu de la pression qu’ils ont subie (20 frappes des locaux). Titularisé pour la troisième fois de sa carrière en Premier League, le jeune Français Willy Kambwala (19 ans) a vécu un petit calvaire. Sur le premier but, Dominic Solanke l’a envoyé dans la quatrième dimension, Kambwala perdant l’équilibre et étant incapable de reprendre ses appuis, terminant finalement le nez dans l’herbe pendant que l’attaquant alignait Andre Onana (16e). Dans les derniers instants du temps additionnel, le Frenchy n’est pas passé loin de provoquer un penalty avec une faute à la lisière de la surface, la VAR le sauvant finalement pour quelques millimètres.

HO LE PETIT BIJOU DE SOLANKE QUI FAIT TOMBER KAMBWALA ! 🤯 Bournemouth mène déjà 1-0 ! 🔜#BOUMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/eomn2qLSv3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 13, 2024

C’est simple : United a cadré deux fois et marqué deux fois (dont l’une sur penalty), par l’intermédiaire de Bruno Fernandes. Après l’égalisation du Portugais sur un enchainement étonnant (31e), Justin Kluivert a profité d’une défense mancunienne perdue pour planter le deuxième (36e), avant que Manchester ne revienne de nouveau à la marque, sur un coup de pied de réparation après une main d’Adam Smith (65e).

Maintenus en Premier League dès la défaite de Luton Town contre Manchester City un peu plus tôt (5-1), les Cherries sont désormais sereins.

