Justin Kluivert file à Bournemouth

Globe-trotteur.

L’Ajax Amsterdam, l’AS Roma, Leipzig, l’OGC Nice, Valence et désormais Bournemouth. À 24 ans, Justin Kluivert a déjà fait beaucoup de chemin à travers l’Europe pour se faire un nom. Ce vendredi, il s’est engagé avec les Cherries pendant une durée encore non dévoilée, dans l’optique de se faire un trou en Premier League. Après une saison moyenne du côté de l’Estadio Mestalla où le club espagnol a dû attendre les dernières journées pour valider son maintien, Kluivert a trouvé le parfait endroit pour rebondir. « C’est un joueur offensif passionnant et polyvalent qui a le sens du but. Il est rapide, direct et possède un haut niveau de capacité technique. Bien qu’il n’ait eu que récemment 24 ans, Justin a une riche expérience et a joué au plus haut niveau national dans cinq pays différents. Il a également joué en Ligue des champions et en Ligue Europa et a été sélectionné par son pays au niveau senior », se sont félicités les Cherries dans un communiqué.

Décollage de la fusée dans 3, 2, 1…

