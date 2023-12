Justin Kluivert imite son père

Voilà de quoi donner un bon coup de vieux à tout le monde.

Lors de la rencontre opposant Bournemouth à Fulham en ce jour de Boxing Day, Justin Kluivert (24 ans) a inscrit son deuxième but en Premier League (sur un service d’Alex Scott) pour ouvrir le score. Une réalisation spéciale pour lui, ainsi que pour son père Patrick, la légende néerlandaise : 18 ans et 236 jours plus tôt, le paternel inscrivait son dernier but en PL… Contre les Cottagers, justement.

18 – Justin Kluivert has scored for Bournemouth against Fulham, 18 years and 236 days after his father Patrick scored his final Premier League goal against the Cottagers in May 2005. Generation. pic.twitter.com/uQyXdN17RT

— OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2023