Le match de Coupe de France entre Corte et Combani va bien avoir lieu

Bien tenté.

Mis en suspens, mardi, à cause de la procédure engagée par l’US Crépy-en-Valois, qui accusait le club mahorais des Diables de Combani d’avoir fourni de faux certificats médicaux avant le match du septième tour, le huitième tour entre Corte (N3) et donc, les Diables de Combani (R1), aura bien lieu ce mercredi au stade Santos-Manfredi de Corte.

Mobilisée en urgence pour traiter ce dossier, la commission fédérale des règlements et contentieux de la FFF a blanchi les Diables de Combani et confirmé la tenue du match. Une rencontre pour laquelle l’entraîneur mahorais lbrahim Chaquir devra composer avec l’absence de sept joueurs en situation irrégulière à Mayotte et qui n’ont pas pu faire le déplacement en métropole.

Le soutien de la députée mahoraise n’a pas suffi

Cette fois-ci, le club n’a pas obtenu gain de cause. Ce n’est pas faute, selon Libération et Mayotte La Première, d’avoir pu compter sur le soutien d’Anchya Bamana, la députée RN de Mayotte, qui se serait démenée pour permettre aux sept concernés de se rendre en Corse. Une demande à laquelle François-Xavier Bieuville, le préfet de Mayotte, s’est opposé. « Les laissez-passer pour la métropole ne peuvent être délivrés qu’à des étrangers en situation régulière et avec un titre de séjour valide , s’est-il justifié. Or, quatre de ces joueurs ont déposé des demandes en qualité d’étranger malade. Ces dossiers ont été d’ailleurs été clôturés il y a peu. »

Pas simple, la vie de Petit Poucet.

Coupe de France : le match Corte-Combani reporté en raison de soupçons de tricherie