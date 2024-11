Coupe de France : le match Corte-Combani reporté en raison de soupçons de tricherie

Il n’est même pas question d’âge.

Prévu ce mardi, le premier match du huitième tour de Coupe de France entre Corte (N3) et les Mahorais des Diables noirs de Combani (R1) n’aura pas lieu ce mardi. La raison ? Crépy-en-Valois, l’adversaire du club mahorais au septième tour, accuse son tombeur d’avoir fourni de faux certificats médicaux.

D’après Mayotte la 1re, trois joueurs seraient visés par l’accusation du club de l’Oise. Les Diables noirs, eux, nient le manquement. Pour rappel, ils doivent composer avec l’absence de sept joueurs en situation irrégulière à Mayotte et qui n’ont pas pu faire le déplacement en métropole. Ils prennent même le contre-pied des allégations et accusent le club de Crépy-en-Valois et la Ligue des Hauts-de-France d’avoir cherché à obtenir des informations confidentielles de manière déloyale, voire illégale. La FFF s’est saisie du dossier.

Deux options se dégagent

Reste à savoir comment sera résolue l’affaire. Deux options se dégagent. Si le club mahorais est innocent, la rencontre à Corte devrait avoir lieu mercredi ou jeudi. Sinon, c’est Crépy-en-Valois qui gagnera la rencontre du septième tour et affrontera Corte au huitième tour le week-end du 30 novembre.

La FFF n’aura jamais tranché un dossier aussi vite.

En 2025, votez Ibrahima Konaté !