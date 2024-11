Coupe de France : Oswald Tanchot sidéré par l'arbitrage

Une qualification, mais accompagnée d’une colère.

Après avoir éliminé Villefranche aux tirs au but lors du septième tour de Coupe de France, Grenoble a vu son entraîneur afficher son mécontentement. En cause ? L’arbitrage, régulièrement ciblé par Oswald Tanchot. « On ne peut quand même pas passer sous silence, encore une fois, des décisions arbitrales qui nous sont très défavorables du début à la fin du match. Encore un arbitrage que je ne comprends pas… », a ainsi commencé le coach, en conférence de presse.

« Il n’y a pas d’oreillette, il y a trois penalties sur Mouyokolo… Si vous regardez bien, vous verrez : il est plaqué au sol, trois fois, a poursuivi le technicien. Il n’y a pas de VAR en Ligue 2, il n’y a pas d’oreillette au septième tour… Ils ne peuvent pas communiquer, ils ne peuvent pas se donner les consignes… J’aimerais bien avoir une explication car je pensais qu’il y avait des oreillettes à chaque fois que les équipes de National rentraient, mais ce n’était pas le cas ici. Donc on est revenu en arrière, dans ce genre de choses. »

Prochaine grogne à Troyes, pour la quatorzième journée de deuxième division.

Pronostic Grenoble Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2