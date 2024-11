Coupe de France : Pas de mauvaise surprise pour la Ligue 2

Le charme de la Coupe de France ?

Cette fois, il faudra repasser. Car ce samedi, lors du septième tour de la compétition, aucune surprise n’a eu lieu dans les matchs impliquant les clubs de Ligue 2 : quatorze qualifications sur quatorze possibles, donc, avec quatre séances de tirs au but fatidiques en leur faveur.

Les heureux élus ? Metz, Pau, Bastia, Caen, Clermont, Lorient, le Red Star, Dunkerque, Laval, Troyes, Amiens, Annecy, Guingamp et Grenoble. Ne reste plus que Martigues, qui se rend à Allobroges ce dimanche. Ajaccio, Rodez et le Paris FC s’étaient de leur côté tous fait avoir vendredi.

Après un scénario dantesque, pour l’ACA.

