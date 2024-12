Nice se rend à Corte pour jouer contre 3 joueurs d'une même famille

Menozzi, c’est oui.

Ils fument des clopes pendant les mi-temps et joueront contre Evann Guessand. L’US Corte s’apprête à affronter Nice en 32es de finale de Coupe de France, et comme toute équipe amateure, elle a des joueurs cuisiniers, employés, étudiants… Et une fratrie incroyable.

L’histoire des Menozzi est racontée par L’Équipe. Dimitri, le défenseur (mais ancien attaquant), joue avec ses neveux Raphaël et Dumè dans l’effectif actuel de Corte. Mais à 34 piges, il jouait avec le père de ce dernier (et leur autre frère) à l’Île-Rousse lorsque ce dernier avait éliminé Bordeaux, à l’époque en Ligue 1. Comme le foot est une affaire de famille, leur père Pierrot avait lui-même joué jusqu’à ses 49 ans ! Il a même été élu « joueur du siècle » de Corte.

Entre rêves de centres de formations, essais à Bordeaux et à Ajaccio, les anciens n’ont jamais réussi à s’engager en professionnels. Le club du centre de la Corse compte bien accueillir un Nice décimé avec cette famille en fusion : Pierrot donnera le coup d’envoi fictif du match contre Nice.

La famille d’abord.

