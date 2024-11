Pep Guardiola va prolonger à City

Oasis se reforme, Pep Guardiola rempile : quelle belle année pour Manchester City.

Actuellement à la traîne en Premier League (à cinq points du leader Liverpool), le champion en titre trouve du réconfort où il le peut : alors que son contrat actuel chez les Skyblues expire en juin 2025 et que les rumeurs de départ enflaient (notamment depuis que l’on sait que son mentor et directeur sportif, Txiki Begiristain, va mettre les voiles cet été), Pep se serait mis d’accord avec son club pour prolonger l’aventure. The Athletic rapporte ainsi que le coach aurait accepté une année supplémentaire, plus une autre en option.

Une décennie en Angleterre

Ce qui nous emmènerait au minimum jusqu’en 2026 et permettrait au Catalan de fêter ses dix ans à la tête des Citizens, lui qui a traversé la Manche en 2016. Pour rappel, Guardiola en Angleterre, c’est une Ligue des champions, six championnats, deux FA Cup, quatre Coupes de la Ligue, un Mondial des clubs, trois Community Shield et une Supercoupe de l’UEFA.

Mais aussi un milieu de terrain lambda transformé en Ballon d’or.

