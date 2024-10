Le mentor de Pep Guardiola s’apprête à quitter Manchester City

S’il me quitte pas j’le quitte pas, Txiki part – Txiki paaart.

Aitor « Txiki » Begiristain, directeur sportif de Manchester City depuis 2012, s’apprête à quitter les Skyblues à la fin de la saison, selon les informations de The Athletic. Le Basque de 60 ans quittera le club mancunien après treize ans de bons et loyaux services et après avoir grandement contribué au développement sportif des Citizens. Considéré comme le mentor de Pep Guardiola, avec qui il avait déjà travaillé et noué une relation étroite au FC Barcelone, Begiristain avait été déterminant dans la venue du technicien sur le banc de Manchester City en 2016.

🚨🔵 Manchester City director of football Txiki Begiristain will leave the club in 2025, as planned long time ago.

The decision was already well known at the club, Pep Guardiola included as @David_Ornstein reports.

Begiristain will take some sabbatical time, he's NOT retiring.

