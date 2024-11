Bordeaux ne jouera pas son prochain match de Coupe de France dans son stade

L’occasion pour Andy Carroll de découvrir un nouvel écrin.

Le huitième tour de Coupe de France opposant les Girondins de Bordeaux aux Herbiers, tous deux pensionnaires de National 2, ne se jouera pas au Matmut Atlantique. Selon Sud-Ouest, le club bordelais a renoncé ce mercredi à l’organisation du match dans son stade pour des raisons financières, privilégiant selon toute vraisemblance une délocalisation au stade Pierre-Paul Bernard de Talence pour y recevoir les Vendéens, tombeurs surprises de l’AC Ajaccio au tour précédent.

Les #Girondins accueilleront Les Herbiers à Talence pour le 8e tour de #CoupeDeFrance, programmé le 1er décembre à 17 heures 👇https://t.co/DEYVwmV33X — Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) November 20, 2024

Anticipant une affluence beaucoup moins importante qu’en championnat et redoutant une perte financière, d’autant plus que la recette est divisée entre les deux clubs comme c’est la coutume en Coupe de France, les dirigeants bordelais auraient conclu un accord avec la mairie de Talence pour jouer dans le modeste stade d’environ 1250 places assises. La question de la présence de public est toutefois actuellement débattue, la tendance étant plutôt à un huis clos, en raison des difficultés de cohabitation des deux principaux groupes de supporters bordelais (Ultramarines et North Gate) hors du Matmut Atlantique.

Drôle de manière de recevoir le finaliste de l’édition 2018.

