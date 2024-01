Pronostic Bournemouth Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool se méfie de Bournemouth

Bournemouth a retrouvé la Premier League la saison dernière en encaissant notamment un cinglant 9-0 à Anfield. A la suite de ce revers, Parker avait été viré et avait été remplacé par O’Neill qui avait permis au club d’obtenir son maintien. Cet été, les Cherries ont décidé de changer de cap en nommant l’Espagnol Iraola sur le banc. Le nouveau technicien réalise un travail intéressant puisque son équipe occupe la 12e place du classement avec 9 points de plus que Luton, premier relégable. Sur une excellente dynamique, Bournemouth avait notamment signé 6 victoires pour un nul en fin d’année 2023. Cette belle série s’est estompée avec un revers à Tottenham (3-1). Pour son premier match de 2024, les partenaires de Sinisterra sont allés chercher difficilement leur qualif’ pour le tour suivant de la FA Cup en renversant les Queens park Rangers. En effet, menés de 2 buts à la pause, les Cherries se sont imposés 3-2 et affronteront Swansea en 16e de finale.

En face, Liverpool occupe actuellement la tête de la Premier League. Sur leur parcours, les Reds se sont seulement inclinés une seule fois à Tottenham dans un match marqué par une erreur manifeste de la VAR. En forme, la bande à Van Dijk s’est imposée lors des 2 dernières journées de championnat face à Burnley (0-2) et contre Newcastle (4-2). En 2024, les Reds ont disputé deux matchs de Coupe sans leur super star Mohamed Salah, parti à la CAN. Sur leur excellente dynamique, les hommes de Klopp sont allés s’imposer à Arsenal (0-2) en FA Cup avant de remporter la demi-finale aller de la Carabao Cup face à Fulham (2-1). Mené au score, Liverpool a renversé le match par Jones et Gakpo. Devant, Diogo Jota profite aussi de l’absence de Salah pour jouer, lui qui a marqué lors du dernier déplacement en championnat. Au milieu de terrain, Curtis Jones s’est imposé et a été décisif à plusieurs reprises lors des dernières rencontres. En pleine confiance, Liverpool s’attend à un match compliqué face à Bournemouth mais devrait pouvoir s’imposer grâce à la qualité de son effectif.

